Joe Biden reúne-se com sobreviventes dos incêndios durante visita ao Havai na próxima segunda-feira

Presidente dos EUA vai avaliar os danos causados.

Joe Biden e a primeira-dama, Jill Biden, vão estar esta segunda-feira no Havai para avaliar os danos causados pelos incêndios florestais que devastaram a cidade turística de Lahaina e provocarem dezenas de mortes, avança a Reuters.



De acordo com um comunicado da Casa Branca, o presidente dos EUA vai estar reunido com bombeiros, sobreviventes, funcionários federais, estaduais e locais.