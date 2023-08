PJ detém homem suspeito de atear vários fogos no Cadaval

Atuação do suspeito levou a grandes riscos ambientais.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 31 anos, pela presumível prática de vários crimes de incêndio florestal na zona do Cadaval. O suspeito terá recorrido a aparelhos que retardam a ignição para atear vários fogos, "estando ainda a apurar-se o número exato, em zona de vasta mancha florestal, confinante com zona urbana", informa a PJ.

A atuação do suspeito levou a grandes riscos ambientais, para "além de ter provocado elevados custos no emprego de meios e recursos no combate aos diversos fogos e à supressão das ignições".

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por convenientes.

A detenção do homem foi efetuada em estreita colaboração com a Guarda Nacional Republicana do destacamento de Alenquer.