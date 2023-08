FC Porto anuncia contratação de Alan Varela

Médio argentino assina contrato com os dragões até 2028.

Em declarações ao site oficial do clube, o futebolista expressou felicidade por reforçar os azuis e brancos. "Estou muito contente por chegar a um clube tão grande como o FC Porto e ansioso por conhecer os meus novos companheiros e as instalações do clube… sinto-me muito feliz. O estádio é lindo, mal posso esperar por jogar aqui e vou começar a trabalhar de imediato para ver se mereço a confiança do mister já no fim de semana", notou.



"Assinar por um grande clube como o FC Porto deixa-me extremamente motivado e estou com ganas de vestir esta camisola. Prometo sacrificar-me em prol da equipa, quero disputar o máximo de jogos e tentarei estar a cem por cento em todos eles", garantiu Alan Varela.



O médio agradeceu ainda a reação positiva dos adeptos portistas à sua chegada ao Dragão. "Obrigado aos adeptos pelas mensagens de boas-vindas, fico muito contente por chegar aqui e oxalá juntos possamos cumprir os nossos objetivos", frisou o jogador.

O Presidente do FC Porto explicou os motivos que atrasaram a confirmação da transferência. "Este era um jogador referenciado há muito, estávamos em negociações e o Boca Juniors pediu muito para que estas só se concretizassem depois da eliminatória da Libertadores. Nós compreendemos a situação e é com muito prazer que concretizamos um desejo antigo", afirmou Pinto da Costa.



"Temos a máxima esperança no Alan Varela e estou convencido de que com a equipa que temos ao comando do Sérgio Conceição daremos muitas alegrias e momentos de jubilo aos nossos adeptos", concluiu o Presidente do emblema azul e branco.



Formado no Boca Juniors, Alan Varela estreou-se em 2020 pelo conjunto sénior do clube argentino. Ao todo, somou dois golos e quatro assistências em 111 jogos, tendo vencido um campeonato, uma Taça da Argentina, duas Taças da Liga e uma Supertaça.

