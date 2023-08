Manchester City vence Sevilha e conquista a Supertaça Europeia

Final disputada na Grécia terminou empatada a uma bola ao cabo de 90 minutos.

O Manchester City venceu a Supertaça Europeia, ao bater o Sevilha através do desempate por grandes penalidades, no Pireu, na Grécia.Aos 25 minutos, após cruzamento do ex-Sporting Marcos Acuña, Yousef El-Nesyri adiantou os espanhóis no marcador, com um golpe certeiro de cabeça.Aos 63 minutos, o jovem Cole Palmer igualou a partida, assistido por Rodri, em mais um golo de cabeça no encontro.Findo o tempo regulamentar, com empate a uma bola, o jogo seguiu para grandes penalidades, onde os citizens se superiorizaram, vencendo por 5-4.O quinto penálti dos espanhóis esteve a cargo do ex-jogador do Sporting Nemanja Gudelg. O falhanço do sérvio, que enviou a bola à barra da baliza de Éderson, ditou a derrota do Sevilha perante os vencedores da Liga dos Campeões da última temporada.