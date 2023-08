Cada jogo da Liga portuguesa teve mais 14,4 minutos

Cada um dos nove jogos da primeira jornada da Liga portuguesa teve em média 14,4 minutos de tempo extra, por via de compensações.Esse período, que na terminologia futebolística se chama tempo de descontos (mas que na realidade não são descontos, são acrescentos), conheceu um incremento no último Mundial de futebol, no final do ano passado.

