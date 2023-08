Mulher acusada de ameaçar matar juíza do caso de conspiração eleitoral contra Trump

Abigail Jo Shry ligou para o tribunal federal em Washington e deixou uma mensagem ameaçadora.

Uma mulher foi detida no estado do Texas, no sul dos Estados Unidos, e acusada de ameaçar matar a juíza federal que tem em mãos o caso de conspiração eleitoral contra o ex-Presidente Donald Trump.

De acordo com os registos de um tribunal de Houston, no Texas, Abigail Jo Shry ligou para o tribunal federal em Washington e deixou uma mensagem ameaçadora -- usando um termo racista para descrever a juíza Tanya Chutkan - em 05 de agosto.

A acusação diz que Shry admitiu à polícia ter feito a chamada, na qual disse à juíza: "Está na nossa mira, queremos matá-la".