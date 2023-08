Taxista ameaça ajustar contas se sair da prisão

Em 2022 o homem, agora julgado, escondeu-se numa cave e, a partir de um postigo, disparou sobre três bombeiros e um militar da GNR.

José Guerra, taxista de 64 anos que armadilhou e incendiou uma serralharia e disparou com uma caçadeira sobre bombeiros e um militar da GNR, em Vale de Madeiros, Nelas, ameaça ajustar contas com os próprios familiares caso seja libertado.O homem está em prisão preventiva mas, se não for julgado esta quinta-feira, como está previsto, a partir de sexta-feira terá de ser colocado em liberdade, pois termina o prazo máximo da prisão preventiva.Ao Tribunal de Viseu José Guerra disse não ter intenção de matar, mas a verdade é que a 16 de fevereiro de 2022 escondeu-se numa cave e, a partir de um postigo, disparou sobre três bombeiros e um militar da GNR, provocando-lhes várias lesões.Está acusado de 12 crimes, os mais graves são os quatro homicídios qualificados agravados, na forma tentada. O MP pede pena de prisão entre 18 e 20 anos.