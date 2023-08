"Está fora de controlo": Incêndio em Tenerife obriga a evacuar aldeias

Mobilizados 14 meios aéreos e um total de 250 bombeiros e militares.

Um incêndio florestal que deflagrou num parque nacional na ilha espanhola de Tenerife, esta quarta-feira, já consumiu 1.800 hectares em 24 horas, avança a Reuters.O perímetro do incêndio expandiu-se por 22 quilómetros através de floresta seca que cobre ambos os flancos de ravinas íngremes perto do vulcão Monte Teide, o pico mais alto de Espanha, dificultando o acesso à área."O fogo está fora de controlo... as perspetivas não são positivas", disse o líder da região, Fernando Clavijo, numa conferência de imprensa ao fim da tarde desta quarta-feira.Foram mobilizados 14 meios aéreos e um total de 250 bombeiros e militares. Um hidroavião foi enviado do Continente para o combate às chamas, ao inicio da tarde, e mais dois são esperados esta quinta-feira.Vicky Palma, conselheira de incêndios florestais da Câmara Municipal de Tenerife, disse à Canarias Radio que a descida prevista das temperaturas durante a noite para cerca de 20 graus Celsius iria provavelmente aumentar a força dos ventos na zona.Pedro Martinez, chefe dos serviços de emergência da ilha, não exclui a possibilidade de um agravamento da "atividade de incêndios" esta quinta-feira.Rosa Davila, chefe do conselho de Tenerife, disse que todos os acessos às montanhas da ilha, incluindo o Monte Teide, foram encerrados "para evitar quaisquer incidentes".Segundo a Canarias Radio citada pela Reuters, cerca de 150 pessoas foram retiradas de aldeias, na área pouco povoada do nordeste da ilha, composta principalmente por quintas e casas de férias.Um abrigo para cães também afirmou ter retirado, preventivamente, alguns dos seus cães mais vulneráveis e aqueles com problemas respiratórios para que não fossem afetados pelo fumo.