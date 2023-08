Estado quer mais de um milhão por fraude no Ministério da Defesa

O Ministério Público pede mais de um milhão de euros a 73 arguidos (30 são empresas) no processo que ficou conhecido como ‘Tempestade Perfeita’, e no qual se investigavam crimes de corrupção no setor da Defesa.Para já, o ex-secretário de Estado Marco Capitão Ferreira fica de fora da acusação, tendo sido alvo de extração de certidões. Só recentemente é que tinha sido alvo de buscas da Polícia Judiciária.

Entre os arguidos estão Alberto Coelho, antigo diretor-geral da Direção-Geral dos Recursos da Defesa Nacional; Paulo Branco, ex-diretor dos Serviços Financeiros; e Francisco Marques, antigo diretor dos Serviços de Infraestruturas e Património.Só aos três, o MP imputa prejuízos ao Estado superiores a 750 mil euros em contratos públicos.