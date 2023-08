Avião despenha-se e atinge carro e mota numa autoestrada na Malásia. Há dez mortos

Aeronave estava a dois minutos de aterrar quando perdeu contacto com torre de controlo de tráfego aéreo.

Um avião particular despenhou-se esta quinta-feira e matou dez pessoas no estado de Selangor, na Malásia.

O avião, da empresa Jet Valet, estava a dois minutos de aterrar quando se despenhou numa autoestrada, matando um motociclista e um condutor, além dos passageiros e da tripulação do avião. No total, o acidente vitimou dez pessoas.



"Perdeu o contacto com a torre e caiu", explica à Reuters, Hussein Omar Khan, chefe da polícia estatal.

A autoridade de aviação civil da Malásia (CAAM) disse que o avião tinha partido da ilha de Langkawi e ia aterrar no aeroporto em Selangor. O avião estabeleceu o primeiro contacto com a torre de controlo aéreo de Subang pelas 14h45 e foi dada autorização para a aterragem às 14h48.

"Às 14h51, a torre de controlo de tráfego aéreo de Subang viu fumo proveniente do local do acidente, mas o avião não emitiu qualquer pedido de socorro", referiu Norazman Mahmud, diretor executivo da CAAM.