Gerente de loja divulga vídeo de assalto e oferece recompensa a quem identificar o criminoso

Uma loja de produtos de manutenção e reparação automóvel foi assaltada esta terça-feira, em Almeirim. Segundo o jornal O Almeirinense, o assaltante conseguiu escapar com cerca de 1500 euros em numerário.O alerta foi dado às 02h25.Num vídeo divulgado pelo gerente da empresa nas redes sociais é possível ver o momento do assalto. Na publicação, o gerente, Nuno Escrevente, diz oferecer uma recompensa de 250 euros a quem revelar a identidade do homem.