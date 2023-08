Taxista que disparou contra quatro pessoas em Nelas condenado a 15 anos de prisão

Homem não queria dividir os bens com a ex-mulher e decidiu armadilhar e incendiar uma serralharia em Vale de Madeiros. Baleou três bombeiros e um GNR.

José Guerra, taxista de 64 anos, foi esta quinta-feira condenado a 15 anos de prisão. O homem não queria dividir os bens com a ex-mulher e a 16 de fevereiro do ano passado decidiu armadilhar e incendiar uma serralharia em Vale de Madeiros, no concelho de Nelas.

Nesse dia, um agente de execução deslocou-se ao espaço para avaliar o imóvel, mas tal acabou por não acontecer por causa do ataque de fúria do taxista.

Quando os bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim chegaram ao local para prestar socorro e apagar o incêndio foram recebidos a tiro.

José Guerra escondeu-se na cave e através de um postigo fez vários disparos de caçadeira para que ninguém conseguisse apagar as chamas.

Baleou três bombeiros e ainda um militar da GNR e por isso responde por quatro homicídios qualificados agravados na forma tentada. Uma mulher também ficou ferida na cara e isso equivale a um outro crime de homicídio simples agravado na forma tentada.