Princesa Leonor inicia formação militar de três anos para se tornar futura rainha de Espanha

A princesa Leonor e herdeira do trono espanhol chegou, esta quinta-feira, à Academia Militar do Exército, em Saragoça, para começar uma formação de três anos.





De acordo com a agência Reuters, o primeiro ano de formação será na Academia Militar do Exército, em Saragoça, depois a princesa frequentará a escola naval, o que inclui navegar no navio de treino ‘Juan Sebastian Elcano’, e terminará os estudos na Academia Aérea Geral.