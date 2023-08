Gonçalo Inácio renova com o Sporting até 2027

Anúncio feito um dia depois de Pote e Nuno Santos também estenderem os respetivos vínculos com os leões.

O Sporting renovou contrato com futebolista Gonçalo Inácio, com o central de 21 anos, que toda a formação no clube, a ficar ligado até junho de 2027, divulgou esta quinta-feira o emblema de Alvalade no seu site oficial.

Além do novo vinculo (o anterior terminava em 2026), o internacional português (dois jogos) passa a ter uma clausula de rescisão de 60 milhões de euros.

"É um enorme orgulho continuar de leão ao peito, já são muitos anos e fico muito feliz por estar e continuar aqui. Espero que venham ainda mais", disse Inácio, em declarações divulgadas pelo Sporting.

Desde que subiu à equipa principal em 2020/21, o central somou 123 jogos e marcou 11 golos, tendo conquistado uma I Liga, duas Taças da Liga e uma Supertaça, todas sob o comando do técnico Rúben Amorim.

"Agora é continuar a trabalhar, como sempre fiz, e obter mais troféus. Desde que cheguei ao Sporting que o símbolo pesa muito. Quero ser cada vez melhor e quero ser um exemplo para os mais novos, tal como eu via os mais velhos", confessou.

Esta é a terceira renovação de jogadores do Sporting nos últimos dias, depois de Nuno Santos e Pedro Gonçalves também terem renovado a sua ligação ao emblema de Alvalade.