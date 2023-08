Despiste de trotineta deixa jovem gravemente ferido em Penafiel

Vítima foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.

Um jovem, de 25 anos, ficou ferido com gravidade, esta quinta-feira à noite, na sequência de um despiste de trotineta, em Peroselo, no concelho de Penafiel.



Segundo apurou o Correio da Manhã, a vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Penafiel e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa e transportada para o Hospital de São João, no Porto, em estado considerado grave.

A GNR tomou conta da ocorrência.

O alerta para a ocorrência foi dado às 19h41.