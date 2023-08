Jovem esfaqueia pai em casa e mata-o na rua em Peniche

O jovem que matou o pai com múltiplos golpes efetuados com um canivete, na quarta-feira, em Peniche, “começou em casa a esfaquear o pai, que veio para a rua pedir auxílio”, contou ontem aoo vizinho Fernando Oliveira, adiantando que o agressor saiu de casa atrás do pai e manteve a agressividade mesmo depois de a vítima estar no chão a esvair-se em sangue.Saiba mais no site do Correio da Manhã