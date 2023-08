Jovem corre 1054 quilómetros para apoiar IPO do Porto

Pedro Nuno Costa fará grande parte do trajeto de 13 dias sozinho.

O ex-remador Pedro Nuno Costa parte na terça-feira de Caminha e vai realizar uma corrida solidária de 1054 quilómetros ao longo de 13 dias, até Vila Real de Santo António, para angariar fundos para o IPO do Porto. O jovem de 23 anos pretende ajudar a Unidade Hospitalar importante para "a vida de pessoas muito próximas" de si.

O atleta português fará grande parte do trajeto sozinho, mas alguns amigos estarão a seu lado em trechos mais complicados da rota. Há etapas e paragens em Vila do Conde, Furadouro, S. Pedro de Moel, Peniche, Ericeira, Trafaria, Setúbal, Porto Côvo, Aljezur, Alvor e Quinta do Lago. A etapa mais curta ligará S. Pedro de Moel a Peniche, com um total de 67 quilómetros, e o trajeto mais longo será feito entre Setúbal e Porto Côvo, com mais de 95 quilómetros.

Pedro Nuno Costa inspirou-se no exemplo de um australiano que percorreu 800 quilómetros em oito dias para angariar dinheiro para as vítimas do tsunami de 2004. "O projeto, de cariz solidário, já captou a atenção de várias entidades, instituições e câmaras municipais, que se associaram através de apoios (de diferentes índoles) e patrocínios", é indicado numa nota de imprensa.

Lesões sucessivas em 13 anos de prática diária de remo e um triunvirato de cirurgias obrigaram Pedro Nuno Costa a redefinir objetivos pessoais e desportivos. E se os ombros já viram melhores dias, agora são as pernas que estão aí para as curvas desta etapa de "redescobrimento pessoal" e de "reencontro físico-desportivo", como o próprio a define, cujos contornos têm um website dedicado, em runningourcoast.com.

Licenciado em Educação Física e Desporto e a frequentar um MBA em Gestão Desportiva, Pedro Nuno Costa trabalha como consultor no departamento de marketing de um conhecido grupo vínico português. Utilizará o período de férias para desenvolver a iniciativa solidária em benefício do IPO do Porto, que terminará a 3 de setembro.