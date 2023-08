Guardia Civil espanhola divulga retrato-robô dos homens que violaram jovem de 19 anos na Galiza

Suspeitos terão cerca de 20 anos, pronúncia galega e pele morena.

A Guardia Civil espanhola divulgou retrato-robô dos suspeitos que terão violado uma jovem de 19 anos há um mês, após uma festa em Pontellas, no concelho de O Porriño, na Galiza (Espanha), a cerca de 15 quilómetros de Valença, no Norte de Portugal.

As autoridades espanholas pedem a colaboração dos cidadãos para ajudarem a localizar os dois suspeitos que estavam na festa de San Campio, entre as 03h00 e as 04h00 de 18 de julho. A vítima terá sido convencida pela dupla a entrar para um carro, com o intuito de ser transportada para um local próximo onde estavam mais amigos. Pelo caminho, segundo a denúncia, os dois homens conduziram para um local reservado e ambos violaram a jovem.

