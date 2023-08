Mulher de 40 anos atropelada em passadeira no Seixal

Vítima foi transportada para o Hospital Garcia de Orta.

Uma mulher, com cerca de 40 anos, foi esta sexta-feira atropelada, numa passadeira, na Avenida General Humberto Delgado, no Seixal. A vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital Garcia de Orta.



O alerta foi dado às 08h39. No local estiveram oito operacionais apoiados por três viaturas. Entre eles, os Bombeiros Voluntários do Seixal, INEM e PSP.