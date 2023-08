Proibidos os passeios de pónei para crianças em Paris

Em causa está uma campanha de ativistas dos direitos dos animais que argumentam que os póneis não são bem tratados.

Paris vai proibir os passeios de pónei para crianças nos parques públicos a partir de 2025, na sequência de uma campanha de ativistas dos direitos dos animais que argumentam que os póneis não são bem tratados, avança a Reuters.Os passeios de pónei são populares em parques parisienses como o Champ de Mars, o Parc Monceau e o Parc du Luxembourg, sobretudo aos fins de semana e durante as férias escolares. No entanto, há anos que grupos de defesa dos direitos dos animais lutam por essa restrição, alegando que estes animais têm de trabalhar dias a fio, sem acesso permanente a água fresca e feno."Os póneis não são brinquedos. As crianças não aprendem nada sobre eles nestes passeios, não é criada qualquer ligação emocional. Os póneis são apenas objetos de entretenimento", afirmou Amandine Sansivens, ativista da Paris Animaux Zoopolis.