Conselho de Administração da RTP nomeia novo Diretor de Informação de Rádio

Mário Galego substitui João Paulo Baltazar na direção da RTP Antena 1.

O Conselho de Administração da RTP nomeou, esta sexta-feira, Mário Galego como Diretor de Informação Rádio, cargo anteriormente desempenhado por João Paulo Baltazar.A RTP informa que a nomeação foi "comunicada à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC)". A administração informa que as funções "serão exercidas em regime de comissão de serviço, cujo cargo e demais condições ficarão definidos em Acordo a formalizar", acrescenta a RTP no comunicado.Galego dirigirá as rádios da esfera da estação pública, nomeadamente Antena 1, Antena 2 e Antena 3.