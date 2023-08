Conselho de Arbitragem diz que golo do Sporting é mal validado e suspende videoárbitros

Reveja o golo que Paulinho marcou com um fora de jogo de nove centímetros.

O primeiro golo do avançado do Sporting Paulinho frente ao Casa Pia foi mal validado e os videoárbitros do jogo da segunda jornada da I Liga de futebol vão ficar suspensos, informou esta sexta-feira o Conselho de Arbitragem.

Num esclarecimento enviado à agência Lusa, o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) assinalou o "erro na colocação do ponto que define a linha de fora de jogo", no "lance do primeiro golo do jogo Casa Pia-Sporting".

"Ao invés de ser colocado no pé do avançado do Sporting [Paulinho] foi no ombro o que conduziu a um erro de análise. O golo não devia ter sido validado uma vez que o jogador encontrava-se fora de jogo por nove centímetros", afirmou o CA da FPF, após o final do encontro disputado em Rio Maior.



O golo polémico