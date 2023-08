Casos de Covid-19 sobem mais de 50% em agosto

Nova linhagem da Ómicron é mais contagiosa mas não tem risco acrescentado na mortalidade.

As últimas semanas têm sido de aumento da transmissão da Covid-19 na Europa e nos Estados Unidos da América. Em Portugal, a média diária de novos casos tem sido, no mês de agosto, de 309,8, a mais elevada desde dezembro de 2022 e um aumento de 52% face a julho. Entre 1 e 15 de agosto registaram-se 4647 casos de Covid-19.Saiba mais no Correio da Manhã