João Félix prestes a conhecer futuro

Com o mercado a entrar na reta final, aperta a malha em relação ao futuro de João Félix. O Barcelona, por via das boas relações entre o presidente Joan Laporta e o empresário Jorge Mendes, ganha fôlego para contratar o internacional português, com o Benfica sempre na expectativa do que dali poderá vir. Ontem, o treinador da equipa catalã, Xavi Hernández, foi diretamente questionado sobre a possibilidade de ter o jogador do Atlético de Madrid. Mas foi evasivo.“Não posso falar de nomes. A direção sabe o que é melhor”, disse o treinador, admitindo que o clube (onde agora Deco é diretor-desportivo) está atento a uma oportunidade de negócio. Mas não escapou à imprensa o facto de ter falado de Félix sem grande entusiasmo.