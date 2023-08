Criança ferida em incêndio em habitação. Família de cinco pessoas desalojada

Vítima foi transportada para o Hospital de Coimbra.

Um incêndio deflagrou este sábado numa habitação em Miranda do Corvo. Uma criança com cerca de 10 anos ficou ferida e foi transportada para o Hospital de Coimbra.A casa ficou sem condições de habitabilidade e a família de cinco pessoas ficou desalojada. O combate às chamas foi bastante difícil devido à localização da habitação.O alerta foi dado às 9h45 e no local estiveram 30 operacionais.Ainda não foi possível apurar as circunstâncias do incêndio.