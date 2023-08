Colisão faz cinco feridos em Ponte de Lima

Duas crianças entre as vítimas.

Uma aparatosa colisão entre dois carros, na EN 303, em Vitorino das Donas, Ponte de Lima, provocou cinco feridos, entre eles duas crianças.As vítimas foram assistidas, no local, pelos Bombeiros de Ponte de Lima.Depois de estabilizados, quatro foram transportadas para o Hospital de Viana do Castelo, com ferimentos considerados leves, e uma recusou transporte.As causas da colisão são desconhecidas. A GNR está a investigar.