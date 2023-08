Milhares de pessoas deslocadas devido a incêndios no norte e oeste do Canadá

Mais 20 mil pessoas foram avisadas de que poderiam ter de abandonar as suas habitações a qualquer momento.

Os incêndios florestais no norte e oeste do Canadá continuam a obrigar à retirada de milhares de pessoas de várias localidades, numa altura em que os bombeiros tentam ainda controlar as chamas.

"Pelo menos 19.000 pessoas foram retiradas de Yellowknife nas últimas 48 horas", quase toda a cidade, disse na sexta-feira à noite o ministro do Meio Ambiente dos Territórios do Noroeste, dos quais Yellowknife é a capital, Shane Thompson.

De acordo com a agência AFP, 15.000 pessoas fugiram por estradas, 3.800 foram retiradas por via aérea e pelo menos 300 bombeiros foram mobilizados para combater as chamas, acrescentou.