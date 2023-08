Vlachodimos afastado da convocatória após discussão com Schmidt

Guardião grego nem sequer está no Estádio da Luz.

A titularidade de Samuel Soares na baliza do Benfica no jogo desta noite com o Estrela da Amadora causou uma enorme surpresa junto dos adeptos mas resultou de uma discussão de Odysseas Vlachodimos, o habitual titular da baliza das águias, com o treinador Roger Schmidt.



Ao que Record apurou, o internacional grego decidiu conversar com o técnico esta manhã, dizendo-lhe que não gostou do que este tinha dito na conferência de imprensa da véspera.