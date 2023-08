Encontrados vivos os três ocupantes de helicóptero desaparecido desde quarta-feira na Amazónia

Ainda não é conhecido o estado de saúde dos sobreviventes.

Os três ocupantes do helicóptero que estava desaparecido desde quarta-feira numa das regiões mais isoladas da Amazónia, no interior do estado do Amapá, extremo norte do Brasil, foram localizados este sábado com vida. A informação foi confirmada pelo capitão Muller Bryan, subcomandante do Grupo Tático Aéreo.

A localização dos sobreviventes foi feita pela manhã, mas várias horas depois, na tarde deste sábado, eles ainda não haviam sido resgatados, dada a dificuldade de se chegar até ao local onde estão. Aquele ponto é de floresta cerrada, densa e muito alta, longe de qualquer vila ou povoado, dificultando tanto o acesso a pé quanto até mesmo o pouso de um helicóptero.

Na aeronave estavam o piloto, tenente-coronel Josilei Gonçalves de Freitas, o engenheiro José Francisco Ferreira, que trabalha para a Funai, Fundação Nacional do Índio, e o mecânico Gabriel Assis Serra. Até à tarde deste sábado, pelo horário local, noite em Portugal, ainda não se sabia ao certo o estado de saúde dos sobreviventes após quase quatro dias perdidos na selva, sabendo-se somente, mas já é extremamente importante, que todos estão vivos.

O helicóptero, que pertence à empresa Sagres e estava ao serviço do DSEI, Distrito Sanitário Especial Indígena, ligado à Funai, Saiu quarta-feira da base Bona, na aldeia Maritepu, localizada no Parque Indígena Tumucumaque, no norte do estado do Pará. O destino era a cidade de Macapá, capital do estado do Amapá, incrustado numa das regiões mais remotas da floresta amazónica, mas desapareceu no caminho ainda não se sabe por que razão.