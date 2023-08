Paula Amorim, a dona da Comporta

As marcas da 'herdeira' de Américo Amorim, o empresário que morreu em 2017 e deixou a maior fortuna do País.

A pronúncia americana, o sotaque de Cascais, as silhuetas de Carolina do Mónaco ou da cantora Madonna – a Comporta é a opção balnear de milionários e de celebridades. Agora, que a Associação Dunas Livres reclama sobre a nivelação do areal para instalar o restaurante JNcQUOI Cabana, na praia do Pego, quem voltou às notícias foi Paula Amorim, que a ‘Forbes – Portugal’ classificou, na edição de junho/julho, como a primeira na lista das 50 mulheres "mais poderosas nos negócios" no nosso país.Saiba mais no Correio da Manhã