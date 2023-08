Morreu Ron Cephas Jones, ator de 'This Is Us'

Representante do ator confirmou que o artista morreu devido a um "problema pulmonar de longa data".

O ator Ron Cephas Jones, que participou na famosa série 'This Is Us', morreu aos 66 anos, avançou a revista People este sábado.Um representante do ator confirmou que o artista morreu devido a um "problema pulmonar de longa data". "Ao longo da sua carreira, o seu calor, beleza, generosidade, bondade e coração foram sentidos por todos os que tiveram a sorte de o conhecer", afirma em comunicado.Ron Cephas Jones era mais conhecido pelo seu papel em This Is Us como William Hill, o pai biológico de Randall Pearson (Sterling K. Brown), pelo qual ganhou um Emmy em 2018 e outro em 2020.