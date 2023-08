Hospital ignorou denúncias repetidas dos médicos sobre enfermeira 'serial killer' que matou sete bebés

Médicos denunciantes foram obrigados a pedir desculpa à assassina de bebés.





A direção do Hospital Countess of Chester ignorou as denúncias de vários médicos e não investigou atempadamente a conduta da enfermeira Lucy Letby, esta semana condenada pelo homicídio de sete bebés na unidade neonatal daquele hospital britânico. Pior ainda, os denunciantes foram mesmo obrigados a pedir desculpa à enfermeira assassina pelas denúncias de que poderia estar por detrás da morte inexplicada de vários bebés.





As revelações chocantes surgiram este sábado na imprensa britânica, em que se deu conta também da abertura de um inquérito ao caso ordenado pelo Governo. A ideia é apurar como foi possível que a enfermeira agisse impunemente durante tanto tempo, sendo travada somente depois de matar sete inocentes e tentar matar seis outros.

Contudo, a investigação ainda não começou e já se multiplicam as críticas. Uma delas diz respeito à falta de autoridade dos investigadores para forçarem a deposição de testemunhas. Como alguns médicos salientam, esse facto pode fazer com que o inquérito sirva mais “para encobrir” do que para desvelar os responsáveis.





As famílias das vítimas salientam também que o inquérito só será útil se responder à questão do porquê de a direção “ter aparentemente colocado a reputação do hospital à frente da segurança dos bebés”.