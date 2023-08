Menino queimado em fogo que destruiu casa em Miranda do Corvo

Um menino de 11 anos sofreu queimaduras em várias partes do corpo na sequência de um incêndio que destruiu a casa da família em Segade, no concelho de Miranda do Corvo. Terá sido um curto-circuito a provocar o incêndio.A família - quatro adultos e a criança - ficou desalojada. Soltar os gatos e a pequena cadela foi a prioridade da família enquanto procuravam ajuda para o filho de 11 anos. O menino deverá ter alta segunda-feira.

Quando os bombeiros de Miranda do Corvo e de Vila Nova de Poiares chegaram ao local já as chamas tinham tomado conta da casa. Viveram-se momentos de grande aflição.