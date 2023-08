Neymar e Jesus juntos na Arábia Saudita

Craque foi apresentado e viu da tribuna empate do Al Hilal. Campeão Al Ittihad vence.

Neymar foi este sábado apresentado no Al Hilal, antes de a equipa árabe ter enfrentado para a liga o Al Feiha (1-1).









Milhares de adeptos deram as boas-vindas ao craque brasileiro, já depois de Jorge Jesus ter trocado as primeiras palavras com o novo camisola 10. “Estou impressionado”, destacou o avançado.

Para além de ‘Ney’, Jesus vai receber nos próximos dias outra cara nova. Mitrovic vai ser reforço do emblema árabe. A confirmação foi feita por Marco Silva, o ainda técnico do sérvio no Fulham. “Ele forçou a saída”, disse o treinador português.





No jogo de ontem, o Al Hilal não foi além do empate depois da vitória na estreia. Rúben Neves foi titular nos azuis, que sofreram logo aos 15’ por Sakala. Cinco minutos depois, o Al Hilal empatou por Al Hamdan.





Também na Liga árabe, o campeão Al Ittihad venceu na receção ao Al Taee. (2-0) A equipa de Nuno Espírito Santo, com Jota a entrar no segundo tempo, marcou por Hamdallah e a Al Amri.