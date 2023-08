Dois feridos em colisão entre carro e mota na A3 em Matosinhos

Causas do acidente são desconhecidas.

Uma aparatosa colisão entre um carro e uma mota, esta tarde de domingo, na A3, sentido Norte/Sul, ao quilómetro 2,4, em S. Mamede de Infesta, Matosinhos, provocou dois feridos.No socorro estiveram os Bombeiros de S. Mamede de Infesta e a Viaturas Médica de Emergência Médica e Reanimação do S. João.Despois de estabilizadas, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital de S. João, com ferimentos considerados leves. As causas da colisão são desconhecidas.A GNR esteve no local e está a investigar. A autoestrada não esteve cortada.