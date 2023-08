"Queridos o sol é um gigantesco inimigo": Elsa Raposo diagnosticada com cancro de pele

Ex-modelo vai ser operada na terça-feira.

"Daqui do meu canto sem interessar o quanto ainda tenho por viver, o meu diagnóstico que chegou a semana passada foi positivo. Tenho

de pele", começou por escrever a antiga apresentadora.



"Há 6 anos aprendi que saber escutar o nosso corpo é muito importante. E fui ao médico. Esperei 3 dias pelo resultado. Foram dias + sensíveis mas de calma e sem alvoroço", acrescentou.

aleram aqueles que me amam e que muito abracei", disse.



"Não poderia estar mais feliz por ter de ser já e por abraçar isto muito consciente e com sentido de bondade", continuou.





"Vou procurar novas musicas que vou ouvir enquanto pintar o meu 1° quadro assim q puder. E vou viajar mais e abraçar ainda mais.Com

Elsa"

A antiga apresentadora Elsa Raposo foi diagnosticada com cancro da pele. A ex-modelo recorreu às redes sociais para fazer o anúncio.A antiga apresentadora disse, numa publicação no Instagram, que vai ser operada na terça-feiracancroNa publicação no Instagram a figura pública disse que se sentiu assustada quando recebeu o resultado e que pensou em isolar-se. "VA ex-modelo disse que vai continuar a ser vigiada depois da operação e afirma, ainda, que cortar no açúcar e no álcool "não custa nada".Elsa Raposo finaliza a publicação dizendo que não vai procurar sobre a doença na internet e que vai ignorar as estatísticas.amor