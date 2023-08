Cifrão revela nome da filha durante concerto dos D'ZRT

Músico fez o anúncio no Estádio do Algarve.

Cifrão revelou o nome da primeira filha durante o concerto dos D'ZRT no Estádio do Algarve. O músico fez uma videochamada com a namorada, a atriz Noua, e pediu-lhe desculpa por ter revelado o nome da filha, que ainda não nasceu, durante o espetáculo.A menina vai chamar-se Zaya.