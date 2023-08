Sete mortos em acidente de autocarro que transportava adeptos de futebol no Brasil

Corpo dos Bombeiros informou, ainda, que 36 pessoas ficaram feridas.

Sete pessoas morreram, na madrugada deste domingo, num acidente de autocarro numa autoestrada em Minas Gerais, no Brasil, segundo informou o Corpo de Bombeiros Militar do estado, citado pela Reuters. O autocarro transportava adeptos do clube brasileiro Corinthians, que tinham ido ver um jogo de futebol contra o Cruzeiro na capital mineira, Belo Horizonte.Sobreviventes do acidente disseram aos bombeiros que estavam 43 pessoas no veículo, que perdeu o controlo dos travões por volta das 2h50 locais (6h50 em Lisboa), bateu numa ravina e capotou.O Corpo dos Bombeiros informou, ainda, que 36 pessoas ficaram feridas. Destas, 27 foram transportadas para hospitais e uma estava em estado grave, não correndo risco de vida.O Corinthians lamentou o acidente e manifestou solidariedade às famílias das vítimas, através das redes sociais.O presidente brasileiro, Luíz Inácio Lula da Silva, que é adepto do Corinthians, apresentou as condolências aos familiares e amigos das vítimas do acidente que matou sete adeptos do clube alvinegro."Espero a recuperação dos feridos e a investigação das causas do acidente. Precisamos de paz e veículos em boas condições nas estradas, pois não há como recuperar vidas perdidas", disse Lula da Silva numa publicação nas redes sociais.