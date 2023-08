Jogadora espanhola que marcou o golo da vitória do Mundial soube da morte do pai após final do jogo

Olga Carmona apontou o único tento da partida diante da Inglaterra (1-0).

?? PÉSAME | La @RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo.



Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo… pic.twitter.com/BSe2XmUrVF — RFEF (@rfef) August 20, 2023

A Federação Espanhola de Futebol anunciou que Olga Carmona, jogadora que marcou o golo decisivo da Espanha na final do Mundial Feminino, soube da morte do pai após o apito final do encontro com a Inglaterra."A RFEF lamenta profundamente o falecimento do pai de Olga Carmona. A futebolista teve o conhecimento da triste notícia após a final do Campeonato do Mundo. Enviamos o mais sincero abraço à Olga e à sua família num momento de profunda dor. Gostamos muito de ti, Olga. Fazes parte da história do futebol espanhol", escreveu a Federação Espanhola na rede social Twitter.