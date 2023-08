Marcelo diz que "gostaria de ir à Ucrânia porque há um convite de Zelensky", com quem tem relação "muito boa"

Presidente da República falou aos jornalistas na chegada a Varsóvia, no âmbito de uma visita à capital polaca.

O Presidente da República disse este domingo que "gostaria muito" de deslocar-se à Ucrânia para encontrar-se com Zelensky, aproveitando a proximidade geográfica, mas apelou à paciência porque ainda é impossível saber se há condições para ir.

"Gostaria [de ir] no sentido em que há um convite feito há muitíssimo tempo do Presidente Zelensky. É evidente que gostaria muito de ter essa oportunidade, até porque o relacionamento com o Presidente ucraniano foi, desde o momento em que ele foi eleito, muito bom", disse Marcelo Rebelo de Sousa, à chegada a Varsóvia para uma visita oficial de dois dias.

O chefe de Estado recordou que quando o primeiro-ministro, António Costa, viajou até Kiev para encontrar-se com Volodymyr Zelensky, em maio de 2022, o Presidente da República recorreu a uma "expressão muito vaga e genérica".