Incêndio destrói carro na garagem de uma casa em Ponte da Barca

Causas do fogo são ainda desconhecidas.

Um incêndio na garagem de uma casa destruiu, este domingo ao início da noite, por completo um carro, em Touvedo, Ponte de Barca. O alerta foi dado às 19h55. No combate às chamas estiveram os Bombeiros de Ponte da Barca com 11 operacionais, apoiados por duas viaturas. Apesar dos danos materiais, não há feridos. As causas do fogo são ainda desconhecidas. A GNR esteve no local e investiga.