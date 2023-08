"Era um tarado há 15 anos": as revelações de um amigo íntimo de Daniel Sancho

Chef, filho do ator Rodolfo Sancho, está acusado de ter assassinado e desmembrado o cirurgião colombiano Edwin Arrieta, na Tailândia.





Daniel Sancho é o filho mais velho do famoso ator espanhol Rodolfo Sancho, que ficou conhecido em Portugal por participar na série da RTP1 ‘Crimes Submersos’, e da ex-atriz Silvia Bronchalo.



A vítima, Edwin Arrieta, de 44 anos, era um cirurgião da cidade colombiana de Lorica, no norte do país, e tinha uma clínica na cidade de Monteria. cirurgião colombiano Edwin Arrieta, na ilha de Koh PhaNgan, na Tailândia. Foi o chef, de 29 anos, quem deu o alerta para o desaparecimento do amigo. Os restos mortais de Arrieta foram encontrados, um dia depois do desaparecimento, num aterro sanitário na ilha que é conhecida pelos turistas pelas suas festas na Lua Cheia, quando as praias da ilha ficam repletas de foliões que dançam até de madrugada. Daniel e Edwin tinham combinado encontrar-se para assistir às festividades.

Um amigo íntimo de Daniel Sancho revelou que o filho do ator Rodolfo Sancho se tornou num jovem rebelde e conflituoso há alguns anos. "Era um tarado há 15 anos", conta à revista Lecturas.A testemunha conhece o chef desde que eram crianças. Conta que o jovem perdia a cabeça muitas vezes e que se metia regularmente em confusões. Fala de um Daniel provocador que acabava sempre por ser "socorrido" pelo pai.Segundo o amigo, as atitudes do jovem ao longo dos anos foram provocando vários desgostos ao ator. Rodolfo Sancho acabava quase sempre por defender o filho.A rebeldia de Daniel terá sido evidenciada quando os pais se separaram. Tinha cerca de 10 anos. O adolescente foi viver com o pai que já fazia parte do mundo do cinema e da televisão, avança a Lecturas.As declarações deste amigo vêm contrariar o comunicado de Carmen Balfagón, porta-voz da família, que defendeu Daniel dizendo que se tratava de um "bom rapaz e de uma belíssima pessoa". "Insisto que não sabemos como é que isto foi acontecer", acrescentou a advogada.Segundo a mãe de outro colega de escola de Daniel Sancho, o jovem era "bastante conflituoso". "Na escola metia-se sempre em sarilhos, sempre. Aliás, foi expulso mas de lá para cá [refere-se ao homicídio] existe um mundo", acrescentou a mulher.Recorde-se que Daniel Sancho, filho do ator espanhol Rodolfo Sancho, está acusado de ter assassinado e desmembrado o