“Depois de acontecer isto é que fazem alguma coisa”: Homem que matou irmão atacou com faca e garfo

Moradores do Bairro de Contumil criticam alegada falta de acompanhamento de ‘Edu’, que tinha doença mental, pelo Estado.

Lurdes vivia em sofrimento com os surtos de esquizofrenia de um dos dois filhos que moravam com ela no Bairro de Contumil, Porto. ‘Edu’, de 47 anos, acabou por matar à facada o irmão, Paulo Espírito Santo, conhecido como ‘Italiano’, de 55, no sábado.