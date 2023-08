Presidente da República veta alterações à habitação e aponta falta de mínimo consenso

Marcelo destaca que as medidas em torno do arrendamento forçado e alojamento local polarizaram o debate sobre o programa da habitação.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetou, esta segunda-feira, o "Programa Mais Habitação"."O Presidente da República devolveu à Assembleia da República, sem promulgação, o Decreto que aprova medidas no âmbito da habitação", pode ler-se numa nota no site da Presidência.

"Sei, e todos sabemos, que a maioria absoluta parlamentar pode repetir, em escassas semanas, a aprovação acabada de votar. Mas, como se compreenderá, não é isso que pode ou deve impedir a expressão de uma funda convicção e de um sereno juízo analítico negativos", assinalou Marcelo Rebelo de Sousa, na mensagem que dirigiu ao presidente da Assembleia da República.

Carta enviada por Marcelo Rebelo de Sousa ao Presidente da Assembleia da República

apresentação do Programa Mais Habitação acabou por polarizar o debate em torno de dois temas centrais – o arrendamento forçado e o alojamento local", destacando os efeitos negativos que daí decorreram.



discurso excessivamente otimista", para os quais já tinha alertado, afirmando que, volvidos seis meses da apresentação do pacote, estes se vieram a confirmar.



Na carta enviada,, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que a "O Presidente da República volta a destacar "os riscos de

"Em termos simples, não é fácil de ver de onde virá a prometida oferta de casa para habitação com eficácia e rapidez. É um exemplo de como um mau arranque de resposta a uma carência que o tempo tornou dramática, crucial e muito urgente pode marcá-la negativamente", pode ler-se na carta escrita pelo Presidente.

Recorde-se que na passada quinta-feira, o Chefe de Estado revelou que não ia enviar a lei da habitação para o Tribunal Constitucional, porque não via inconstitucionalidade nas medidas.A resposta do Governo aos problemas na habitação foi apresentada a 16 de fevereiro e passou no crivo da Assembleia da República a 19 de julho, só com os votos favoráveis dos deputados do PS.As medidas mais polémicas dentro da Lei da Habitação foram o arrendamento coercivo de imóveis devolutos há pelo menos dois anos e a sobrecarga fiscal no Alojamento Local, que implica uma contribuição de 20% sobre as receitas estimadas, para além de um agravamento do IMI.