Autópsia revela como é que Daniel Sancho matou Edwin Arrieta

Filho do ator espanhol Rodolfo Sancho está acusado de ter assassinado e desmembrado o cirurgião colombiano Edwin Arrieta.

Fonte da polícia disse ao 'Bangkok Post' que Daniel contou que Arrieta tentou fazer sexo com ele no hotel. Ao recusar, os dois começaram a discutir e o médico acabou por cair e bater com a cabeça na banheira. O chef decidiu então livrar-se do corpo, cortando-o em 14 partes.





Os restos mortais de Arrieta foram encontrados, um dia depois do desaparecimento, num aterro sanitário na ilha que é conhecida pelos turistas pelas suas festas na Lua Cheia, quando as praias da ilha ficam repletas de foliões que dançam até de madrugada. Daniel e Edwin tinham combinado encontrar-se para assistir às festividades.



Daniel Sancho é o filho mais velho do famoso ator espanhol Rodolfo Sancho, que ficou conhecido em Portugal por participar na série da RTP1 ‘Crimes Submersos’, e da ex-atriz Silvia Bronchalo.



A vítima, Edwin Arrieta, de 44 anos, era um cirurgião da cidade colombiana de Lorica, no norte do país, e tinha uma clínica na cidade de Monteria. O jovem é cozinheiro no catering La Boheme e na Boogie Burgers, ambos em Madrid.

Os resultados definitivos da autópsia ao corpo de Edwin Arrieta foram divulgados esta segunda-feira. Segundo a revista Lecturas, Daniel Sancho degolou o cirurgião."Já temos os resultados definitivos da autópsia. Primeiro discutiram, de acordo com evidências na cena (do crime). Daniel deu um murro em Edwin, depois o médico caiu e bateu com a cabeça na banheira, mas ele não morreu naquele momento, morreu quando Daniel começou a cortar-lhe a garganta", revela a polícia.Recorde-se que Daniel Sancho, filho do ator espanhol Rodolfo Sancho, está acusado de ter assassinado e desmembrado o