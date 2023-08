Jovens salvas do mar por nadadores-salvadores em Espinho

Vítimas, de nove e 14 anos, foram assistidas no local pelos bombeiros.

Duas jovens, de nove e 14 anos, e um homem, de 48 anos, foram salvos de morrer afogadas, ao final desta manhã de segunda-feira, numa praia de Espinho.



As vítimas, que sofreram ferimentos ligeiros, foram resgatadas pelos nadadores-salvadores e pelos bombeiros do Concelho de Espinho através da equipa de resgate e salvamento aquático.

O alerta foi dado às 12h15, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para uma ocorrência de pré-afogamento na praia da 37. As vítimas foram assistidas no local pelos bombeiros do Concelho de Espinho.