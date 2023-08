Trânsito condicionado após despiste de camião de transporte de areia à saída da Ponte 25 de Abril

Vítima, que era o condutor do camião, foi assistida no local.

Um camião que transportava areia e pedra despistou-se, ao início da tarde desta segunda-feira, à saída da Ponte 25 de Abril, na variante de acesso à zona comercial do Almada Forum, em Almada, e causou um ferido ligeiro.Ao que oapurou, o veículo bateu no separador central da variante e a carga ficou espalhada em duas vias da autoestrada A2. O veículo está a obstruir o acesso à zona comercial.O trânsito está condicionado a uma via no sentido Norte-Sul da A2.O alerta foi dado às 13h28.A vítima, que era o condutor do camião, sofreu ferimentos ligeiros e foi assistida no local.No local estão 11 operacionais dos Bombeiros de Cacilhas, da Autoridade GNR e da Brisa, apoiados por quatro viaturas.