Resgatadas cinco das sete crianças presas em teleférico a 274 metros de altura no Paquistão

Já foram resgatadas cinco das sete crianças presas, juntamente com um professor, num teleférico a 274 metros de altura, numa região montanhosa no Paquistão, esta terça-feira.As operações de resgate de helicóptero foram canceladas, informou a agência Reuters, mas prosseguem em terra.Segundo a CNN Internacional, os jovens, com idades compreendidas entre os dez e os 16 anos, iam a caminho da escola por volta das 7h00 (cerca das 3h00 em Portugal) quando um dos cabos do teleférico se partiu.citada pela BBCse deslocaram para o localAs condições atmosféricas, nomeadamente as rajadas de vento, estão a dificultar as operações de resgate. Além disso,coloca em risco a estabilidade do teleférico, segundo informou umO mesmo oficial informou que uma das crianças "desmaiou devido ao medo e ao calor". Trata-se de um menino de 16 anos que sofre de um problema cardíaco.O primeiro-ministro interino do Paquistão, Anwaar-ul-Haq Kakar, manifestou a sua preocupação numa mensagem publicada na plataforma de mensagens X, anteriormente conhecida como Twitter."Dei instruções às autoridades para realizarem inspeções de segurança a todas as cadeiras elevatórias privadas e garantirem que o seu funcionamento e utilização são seguros", escreveu.Em atualização