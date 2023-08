Criança de 10 anos morta a tiro em ajuste de contas em França

Menor ia no carro com mais duas crianças e um adulto, quando o veículo em que seguiam foi atingido por disparos.

Uma criança morreu e um adulto ficou ferido em Nimes, sudeste de França, depois de o veículo em que circulavam ter sido atingido por disparos de arma de fogo, disseram as autoridades, admitindo tratar-se de um "ajuste de contas".A polícia francesa indicou que o ataque pode ter sido levado a cabo no âmbito de conflitos entre grupos ligados ao tráfico de estupefacientes.Os disparos foram registados às 23 horas (menos uma hora em Lisboa) de segunda-feira, no bairro de Pissevin, um local conhecido como cenário habitual de tráfico de drogas em Nimes onde já ocorreram outros atos de violência.De acordo com as informações das autoridades, o veículo conduzido por um residente do bairro em que seguiam também dois sobrinhos menores de idade foi atingido a tiro na altura em que se preparava para estacionar.A vítima mortal, uma rapaz de 10 anos, foi atingido na altura em que tentou sair de forma precipitada do automóvel.O portal de notícias francês Actu 17 escreve que imagens captadas por telemóveis mostram um agressor empunhando uma espingarda antes de fugir num carro conduzido por um cúmplice.O veículo usado pelos agressores foi encontrado mais tarde destruído pelo fogo.Uma fonte policial citada pela France Info indicou, entretanto, que várias testemunhas viram pelo menos quatro agressores.O automobilista atacado conduziu o carro para o hospital, onde o sobrinho acabou por morrer.O condutor do veículo atingido ficou ferido nas costas na sequência dos disparos das armas de fogo.O ministro do Interior francês (equivalente ao Ministério da Administração Interna), Gérard Darmanin, escreveu na rede social X que os "factos parecem ter sido um ajuste de contas entre traficantes"."É um grande drama que não vai ficar impune", disse o ministro, recordando que a "polícia efetuou várias detenções nas últimas semanas e que vai intensificar a presença" em Nimes.