Dois aviões vão reforçar combate aéreo a incêndios

O dispositivo de combate a incêndios foi ontem reforçado com dois aviões ligeiros ‘Fireboss’ que vão operar a partir do Aeródromo de Castelo Branco e representam um investimento de 2,5 milhões de euros.





“As duas aeronaves são financiadas em 75% pela União Europeia, ficam ao serviço do País e estão preposicionadas para apoiar o esforço europeu, em particular na Península Ibérica, na medida do acordo com Espanha que prevê a mobilização de meios e forças”, referiu José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, que se deslocou à base logística albicastrense com Helena Carreiras, ministra da Defesa, para visitar os meios de combate a incêndios.